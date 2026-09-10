Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
CUSTO ALTO

Fiuk revela seu custo de vida mensal e gera reações nas redes sociais; veja

Ator e cantor afirmou não ter suporte financeiro da família e gerou forte reação de internautas nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fiuk revela seu custo de vida mensal e gera reações nas redes sociais; veja
Autor A revelação sobre o orçamento de até R$ 50 mil mensais repercutiu entre os internautas e gerou diversas reações nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

O ator e cantor Fiuk, de 35 anos, revelou que possui um custo de vida mensal entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, durante entrevista ao canal do investidor Thiago Nigro, o Primo Rico. As declarações foram dadas após o artista ter relatado publicamente que enfrenta dificuldades financeiras. Ele explicou que atualmente mora em uma casa alugada em São Paulo e que mantêm suas despesas por meio de receitas obtidas com contratos publicitários e com a intermediação na venda de veículos.

- LEIA MAIS: No ar na novela das 21h, Tony Ramos descarta parar de atuar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o ex-BBB, o faturamento oscila conforme o período, mas o setor de negócios automotivos tem permitido uma ampliação em seus ganhos. Fiuk ressaltou sua trajetória na música, na atuação e como compositor, além de afirmar que não conta com suporte financeiro da família para arcar com suas obrigações. Ele disse que aprendeu a gerenciar os custos sem uma rede de apoio e que sempre precisou lidar de forma autônoma com seus compromissos e com as cobranças do meio em que cresceu.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A revelação sobre o orçamento de até R$ 50 mil mensais repercutiu entre os internautas e gerou diversas reações nas redes sociais. Muitos usuários criticaram o patamar de gastos em meio à declaração de crise financeira, enquanto outros ironizaram o valor apresentado para a manutenção de sua rotina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Carreira de artista custo de vida dificuldades financeiras Fiuk Negócios automotivos redes sociais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV