Fiuk revela seu custo de vida mensal e gera reações nas redes sociais; veja

O ator e cantor Fiuk, de 35 anos, revelou que possui um custo de vida mensal entre R$ 40 mil e R$ 50 mil, durante entrevista ao canal do investidor Thiago Nigro, o Primo Rico. As declarações foram dadas após o artista ter relatado publicamente que enfrenta dificuldades financeiras. Ele explicou que atualmente mora em uma casa alugada em São Paulo e que mantêm suas despesas por meio de receitas obtidas com contratos publicitários e com a intermediação na venda de veículos.

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Segundo o ex-BBB, o faturamento oscila conforme o período, mas o setor de negócios automotivos tem permitido uma ampliação em seus ganhos. Fiuk ressaltou sua trajetória na música, na atuação e como compositor, além de afirmar que não conta com suporte financeiro da família para arcar com suas obrigações. Ele disse que aprendeu a gerenciar os custos sem uma rede de apoio e que sempre precisou lidar de forma autônoma com seus compromissos e com as cobranças do meio em que cresceu.

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A revelação sobre o orçamento de até R$ 50 mil mensais repercutiu entre os internautas e gerou diversas reações nas redes sociais. Muitos usuários criticaram o patamar de gastos em meio à declaração de crise financeira, enquanto outros ironizaram o valor apresentado para a manutenção de sua rotina.