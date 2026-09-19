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Fiuk encerra carreira solo durante show em Campinas e anuncia retorno da banda Hori

Decisão ocorre após o cantor relatar dificuldades financeiras recentes

Escrito por Da Redação
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Fiuk encerra carreira solo durante show em Campinas e anuncia retorno da banda Hori
Autor A decisão ocorre após o artista cancelar sua agenda de shows por tempo indeterminado - Foto: Instagram/Banda Hori

O cantor Fiuk anunciou o fim de sua carreira solo durante um show realizado na noite desta sexta-feira (18) em uma casa de eventos em Campinas, no interior de São Paulo, onde oficializou o retorno da banda Hori. A apresentação, que marcou a despedida dos palcos em formato individual, aconteceu para um público de dezenas de fãs em um espaço com capacidade para mil pessoas. A decisão ocorre após o artista cancelar sua agenda de shows por tempo indeterminado e enfrentar um período de reestruturação pessoal e profissional.

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Durante o evento, o artista celebrou o reencontro com o projeto que impulsionou sua projeção nacional nos anos 2000. Formada inicialmente na adolescência pelo vocalista ao lado de Xande Bispo, Cleiton Galvão, Max Klein e Renan Augusto, a Hori alcançou grande popularidade entre o público jovem e integrou a trilha sonora da novela Malhação ID com o sucesso Quem Eu Sou. Após o encerramento das atividades do grupo em 2011, o cantor seguiu em trajetória solo com o lançamento de álbuns e singles, além de tentar retomar os shows recentemente por meio do projeto Fiuk III.

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A mudança no rumo musical também acontece em meio a declarações públicas do artista sobre desafios financeiros e familiares. Nos últimos meses, o filho de Fábio Jr. revelou ter parcelado impostos atrasados, vendido um de seus carros para quitar obrigações empresariais e relatou o distanciamento em relação ao pai e à irmã, Cleo Pires. Com o encerramento da fase solo e a retomada da banda Hori, o cantor busca resgatar suas raízes no rock nacional e o formato que marcou o início de sua carreira artística.

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banda Hori carreira solo despedida de palcos Fiuk Malhação ID rock nacional
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