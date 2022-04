Da Redação

Final do BBB22: após seis edições um homem será o vencedor

Após 100 dias de exibição da casa mais vigiada do Brasil e muita repercussão, nesta terça-feira (26), descobriremos quem será o novo vencedor do Big Brother Brasil 2022. O trio finalista é composto por Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André.

Os participantes, todos integrantes do grupo camarote, marcam história dentro da trajetória do reality. Após seis edições com ganhadores mulheres, um dos três jogadores será o responsável por quebrar esse padrão, ao se tornar o sortudo que sairá pela porta da casa com um total de R$ 1,5 milhão. O segundo lugar será premiado com R$ 150 mil, enquanto o terceiro colocado ganha R$ 50 mil.

Até o momento em que esta matéria foi escrita, de acordo com a previsão do UOL, onde os internautas podem verificar um resultado parcial da votação para a final, Arthur Aguiar será o campeão do BBB22 com uma porcentagem de 60,87%. Enquanto isso, Paulo André será o segundo colocado com cerca de 34,77% e Douglas Silva, com 4,36%, estará na terceira colocação.

Como será a Final do BBB?

21h30 – Aquecimento RedeBBB: Rafa Kalimann e Rhudson Victor apresentam o Aquecimento RedeBBB no Gshow e Globoplay, trazendo toda a expectativa para a final, com convidados especiais, além de os ex-BBBs dessa edição. Os apresentadores também revelarão todas as categorias do Prêmio #RedeBBB.

Bate-Papo com os finalistas: após a grande decisão, é a vez do Bate-Papo BBB, atração em que Rafa Kalimann conversa com o vencedor da temporada e com o segundo e o terceiro colocados. A transmissão acontece no Gshow e no Globoplay.

Na quarta-feira (27), acontece O Prêmio #RedeBBB, programa especial em que são contemplados as ocasiões mais emblemáticas e zoeiras do BBB22.

22h - O Prêmio #RedeBBB: Os ships de milhões, as discórdias, os memes que não saíram da cabeça, os momentos que eles erraram tentando acertar e até as briófitas. Tudo será lembrado no Prêmio #RedeBBB. A votação será aberta logo após a Final do programa, e o público é quem decide. Os brothers vão relembrar esses momentos marcantes, e os vencedores receberão seus troféus. A transmissão acontece no Gshow e no Globoplay.

Informações do Gshow e UOL.