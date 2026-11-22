A apresentadora Patricia Abravanel, que comanda o "Programa Silvio Santos" no SBT, e o empresário Fábio Faria não estão mais casados. Segundo o portal NaTelinha, após nove anos de relacionamento e uma série de polêmicas recentes envolvendo o nome do empresário, o casal decidiu colocar um ponto final na união. Aos 49 anos, a filha de Silvio Santos optou pelo término definitivo após a repercussão das controvérsias do marido, ligadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, acabarem respingando em sua imagem pública. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre a separação.

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Os rumores sobre uma possível crise conjugal começaram a ganhar força em outubro. Na ocasião, a apresentadora fez uma viagem apenas com os filhos, sem a companhia do marido, e passou a ser vista sem a aliança de casamento em diversas aparições. A viagem teve o propósito de afastamento para reflexão, ocorrendo logo após um desentendimento grave entre o casal, que já estava morando em casas separadas há algumas semanas. Apesar de Patricia ter tentado uma reconciliação gradual nos últimos tempos, a decisão final foi pelo divórcio.

Diante do cenário de forte exposição de sua vida particular, a comunicadora tem recebido o apoio próximo de amigos e familiares, o que a estaria deixando mais forte e convicta para seguir a vida solteira. Patricia Abravanel e Fábio Faria começaram a namorar em 2013 e oficializaram a união quatro anos depois, em abril de 2017. A cerimônia de casamento foi realizada na mansão de Silvio Santos, localizada no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista. Do relacionamento de quase uma década, nasceram três filhos: Pedro, Jane e Senor.

As informações são do Metrópoles.