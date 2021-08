Da Redação

Fim de uma era: Messi deixa Barcelona após 21 anos no clube

As negociações entre Lionel Messi e Barcelona chegaram ao fim. O clube catalão anunciou nas redes sociais que, apesar do acordo com o argentino, as novas normas financeiras de LaLiga acabaram impedindo uma renovação com atleta.

Confira a nota divulgada:

Apesar de ter chegado a um acordo entre o FC Barcelona e Leo Messi e com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, este não pode ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais (regulamento espanhol LaLiga).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará vinculado ao FC Barcelona. Ambas as partes lamentam profundamente que os desejos do jogador e do clube não possam ser finalmente atendidos.

O Barça agradece de todo o coração ao jogador o seu contributo para a valorização da instituição e deseja-lhe o melhor na sua vida pessoal e profissional.

Aos 34 anos, Messi jogou no profissional do Barcelona desde a temporada 2004/05 até a última. A partir da estreia, muitos gols, títulos e uma idolatria gigantesca marcaram a passagem do argentino.

Messi conquistou a Champions League, principal competição da Europa quatro vezes, além de dez edições de LaLiga, sete da Copa do Rei e sete da Supercopa.

Pela Argentina, deu fim ao jejum de canecos ao conquistar a Copa América, neste ano, contra o Brasil.

