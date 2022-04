Da Redação

Fim de romance: Boca Rosa e Fred anunciam separação

A ex-BBB e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e Fred, apresentador do canal 'Desimpedidos', anunciaram a separação na tarde desta sexta-feira (22) pelas redes sociais.

Musa da Grande Rio, Bianca Andrade confirmou o fim do relacinamento no Stories do Instagram e afirmou que não houve traição. "Antes que especulem, nunca nos traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é nossa verdade. Só estamos em busca de paz. Essa decisão foi de ambas as partes, de forma carinha e amigável", disse ela.

Fred também postou sobre a separação e disse que o momento está sendo difícil para toda a família. "O término foi decidido por ambas as partes e de maneira totalmente pacífica e consciente. Mesmo não estando mais juntos, eu e Bianca seguimos nos amando muito e sempre estaremos na vida um do outro", escreveu o youtuber.

Bianca e Fred são pais do pequeno Cris, de nove meses.

Rumores sobre separação

Boatos sobre a separação do casal teve início na semana passada, quando Bianca foi a Los Angeles, na Califórnia (EUA), participar do festival Coachella e recebeu um comentário indelicado da sogra Aurimar Carneiro, que estava cuidando de Cris.

“Nós não podemos vender nossa alma. Nós temos que ganhar o reino de Deus, isso sim. Os milhões ajudam, mas não resolvem tudo nas nossas vidas. Sem Deus não somos nada. Temos que lutar, temos. Mas com Deus na frente”, escreveu Aurimar. fonte: Silvia Vilarinho