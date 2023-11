Filme dos Mamonas Assassinas já tem data de estreia; confira

Narrativa do filme foi construída com base e inspiração em biografias musicais de sucesso.

O filme “Mamonas Assassinas” já tem data para estrear nos cinemas brasileiros: 28 de dezembro. A narrativa do filme foi construída com base e inspiração em biografias musicais de sucesso, como “Bohemian Rhapsody”, que conta a história da banda Queen, e “Rocketman”, que retrata a vida de Elton John.

No filme, o papel do vocalista Dinho é desempenhado por Ruy Brissac, que já interpretou o cantor em um musical sobre a banda. O elenco também inclui Beto Hinoto, que interpreta seu tio Bento, guitarrista da banda; Rhener Freitas como o baterista Sérgio Reoli; Adriano Tunes no papel do baixista Samuel Reoli; e Robson Lima interpretando Júlio Rasec, responsável pelo teclado, percussão e vocais na banda.

As filmagens ocorreram em Guarulhos, na Grande São Paulo, cidade onde os membros da banda residiam. A produção do filme foi realizada pela empresa Mamonas Assassinas Produções, liderada por Jorge Santana, primo de Dinho. Os familiares também desempenharam um papel crucial, desde a elaboração do roteiro até a produção do filme, fornecendo vários figurinos originais da banda que foram utilizados no filme.

