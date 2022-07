Filhos de Gio Ewbank sofrem racismo e atriz parte pra cima de mulher

Da Redação

A mulher foi detida por racismo

A atriz Giovanna Ewbank discutiu com uma mulher em Portugal. Segundo fontes que estiveram no local, os filhos da atriz teriam sofrido racismo, o que motivou a briga. No vídeo, é possível ouvir Ewbank chamando a mulher de “racista nojenta”. A mulher foi detida por racismo.

Conforme informações de pessoas que estavam no estabelecimento e entraram em contato com a coluna de LeoDias, a mulher teria falado para “tirar aqueles pretos imundos dali”, referindo-se aos filhos de Ewbank e Gagliasso. Giovanna também teria cuspido no rosto da racista ao ouvir as ofensas.

Bruno Gagliasso também estava presente no momento em que a esposa discutia com a mulher. No vídeo, ele é visto ao lado de Ewbank durante a discussão, sem interferir. A coluna LeoDias tentou entrar em contato com a atriz, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

