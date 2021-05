Filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morre nesta segunda

Continua após publicidade

O pequeno João Miguel, filho do humorista Whindersson Nunes e de Maria Lina, morreu nesta segunda-feira (31). O menino nasceu prematuro neste domino (30), na maternidade do Hospital São Luiz, em São Paulo.

A assessoria do artista confirmou a notícia e lamentou a morte por meio de uma nota oficial. "Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família".

No domingo, Whindersson publicou uma foto segurando a mão do filho. "E nessa hora a natureza me mostrou um lugar que eu nunca estive, parado, e sem poder fazer nada, onde eu não tinha controle de nada, só ver ela passar por tudo aquilo que nós ouvimos falar todos os dias, mas só passando mesmo para saber".

Com informações; UOL.