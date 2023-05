Filho de Simone Mendes impressiona ao cantar música da mãe; assista

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Simone Mendes e o filho, Henry, de 8 anos

A cantora Simone Mendes encantou os seguidores com um vídeo de seu filho mais velho, Henry, de 8 anos, cantando sua nova música, Me Esquece Por Enquanto. “Meu cantor favorito já aprovou a música nova”, escreveu a artista na legenda.

continua após publicidade .

Nas imagens, o menino solta a voz para acompanhar a mãe no refrão da letra durante um passeio de barco. Ele ainda faz gestos de sofrimento, como colocar a mão no peito e fazer negativas com o dedo indicador.

-LEIA MAIS: Key Alves faz harmonização facial e mostra o antes e depois

continua após publicidade .

Os seguidores de Simone logo aprovaram a cantoria de Henry e se divertiram com o momento. “Um pequeno sofredor kids”, escreveu a cantora Luiza Martins. Um fã também brincou com a mesma ideia: “Dessa idade e já sofrendo, meu Deus”.

Muitos também elogiaram a performance. “Quando o talento vem de herança é dessa forma, esses são os primeiros passos dele para entrar no mundo da música. Eu o aguardo daqui a 10 anos nas paradas de sucessos!”, apostou um seguidor da artista.

Com informações do Metrópoles.



Siga o TNOnline no Google News