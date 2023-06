Filho de Simone Mendes encanta ao surgir cantando como a mãe; veja

O filho de Simone Mendes (39), Henry Diniz (8), impressionou mais uma vez ao mostrar seu talento para a música. Nesta quarta-feira, 31, a famosa publicou um vídeo cantando com o primogênito e chocou ao exibir a habilidade dele para a coisa.

No registro, a cantora e o garoto surgiram cantando Erro Gostoso e o menino surpreendeu com a voz, lembrando até um pouco da mãe. Além da afinação, Henry provou que tem atitude para subir no palco com seu próprio charme.

"Eu e o meu cantor em mais um vídeo pra vocês! Quem já deu play em #ErroGostoso hoje?", compartilhou Simone Mendes o momento de sua intimidade com a família que logo caiu no gosto dos internautas.

Nos comentários, os seguidores se mostraram admirados com o talento do herdeiro mais velho da famosa. "Que coisa mais linda e afinada", elogiaram os fãs. "Meu Deus que coisa mais linda esse cara! Canta muito, amiga", escreveu Ivete Sangalo (50).

Essa não é a primeira vez que Henry Diniz impressiona com seu talento. Recentemente, o jovem protagonizou outro momento dando um show e mostrando que é muito parecido com a mãe.





