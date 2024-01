Filho de Renato Russo aciona TikTok na Justiça por política; entenda

Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo, solicitou extrajudicialmente que a ByteDance, dona do TikTok, remova do aplicativo os vídeos publicados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tem a música Que País É Este, sucesso do Legião Urbana, como trilha-sonora.

Conforme a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Giuliano diz no documento que as postagens têm “caráter político e ideológico alheios” aos defendidos por Russo, morto em outubro de 1996.



“Não é do interesse do Giuliano, na condição de defensor do patrimônio do pai, que essa música seja vinculada a um ou outro lado da disputa política”, justifica Henrique Ventureli, advogado do produtor.

Ele usa como exemplos vídeos publicados no TikTok com títulos como “comunista Flávio Dino é aprovado em sabatina e irá para o STF”, “o Brasil não tem mais conserto” e “milhões de votos silenciados”, ainda de acordo com a colunista.

Cerca de sete perfis são citados por Giuliano no pedido à Justiça, solicitando os dados cadastrais e os registrados de IPs de cada um deles.

O advogado do produtor alega esperar que “o TikTok atenda ao nosso pedido”, caso contrário, a equipe vai “optar pela via judicial”. Ele também não descarta processar os usuários responsáveis pelos vídeos.

O TikTok ainda não comentou sobre o tema.

Com informações do Metrópoles

