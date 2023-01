Filho de Preta Gil fala sobre diagnóstico de câncer da mãe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Francisco e Preta Gil

O filho de Preta Gil, Francisco (27) usou as redes sociais para falar sobre a mãe, após a cantora revelar que recebeu o diagnóstico de adenocarcinoma, um câncer no intestino.

continua após publicidade .

Francisco repostou o comunicado da artista e tranquilizou os fãs. "A todos que estão mandando mensagens, vai ficar tudo bem. Minha mãe está bem bem, a gente está bem... na luz sempre", escreveu.

Preta divulgou a informação sobre sua saúde na tarde de terça-feira, 10. Ela estava internada desde a última quinta-feira, 05, em uma clínica no Rio de Janeiro, por causa de um desconforto abdominal.

continua após publicidade .

"Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", disse.

A artista teria chegado muito debilitada no hospital, onde rapidamente passou a fazer exames para tentar identificar seu problema de saúde.

Após a repercussão de sua internação, Preta apareceu nos stories do Instagram para tranquilizar os fãs. Ela afirmou que não gostaria de deixar os admiradores preocupados com seu estado.

continua após publicidade .

O que é adenocarcinoma? Entenda o câncer descoberto por Preta Gil



É um câncer originado através das células epiteliais dos órgãos que contém glândulas. Quando no sistema digestivo, ele fica localizado na parte final do intestino, no canal anal ou no final do intestino grosso.

continua após publicidade .

Conforme estudos, este tipo de tumor é responsável por causar 95% dos cânceres de reto e de cólon e 99% de todos os cânceres de próstata. Antes do diagnóstico, alguns pacientes acabam confundindo seus sintomas com má digestão, dor no estômago ou anemia.

Para identificar a doença, é necessário fazer um exame de colonoscopia, que é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Seu tratamento incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia entre outras opções, que variam a depender da localização e gravidade do caso.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News