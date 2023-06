Filho de Patrícia Poeta causa alvoroço em rara aparição: "Caprichou"

Siga o TNOnline no Google News

A apresentadora Patrícia Poeta usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem para seu filho único, Felipe Poeta, de 20 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o músico, Amauri Soares, que veio ao Brasil para visitar a mãe.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista que comanda o programa Encontro publicou uma foto com o herdeiro que estuda música em Los Angeles, nos Estados Unidos, e atualmente vive em Nova York.

Realizada por estar na companhia do filho, a artista se declarou. "Eu e meu filhão. Cada segundo com ele é muito especial. Te amo", escreveu Patrícia. A beleza do rapaz, inclusive, chamou atenção dos seguidores da comunicadora, que não pouparam elogios.

"Caprichou! Que lindo!", admirou uma fã. "Que lindo seu filho, teve há quem puxar né", falou outra. "Hummm ...bonito como a mãe", afirmou mais uma. "Lindo seu filho parece muito com você", disse uma quarta seguidora. "Sou fã desse menino", declarou Manoel Soares.

