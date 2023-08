Filho de Paris Hilton sofre ataques após fotos: "Tem algo errado"

A influenciadora e personalidade da mídia Paris Hilton apresentou seu filho recém-nascido em fotos inéditas publicadas nas redes sociais nesta segunda-feira (21). Só que as fotos acabaram gerando comentários negativos.

Nos cliques, ela surge com Phoenix nos braços. Aos 7 meses, o pequeno tem aparecido muito pouco nas redes sociais e surgiu sorridente no colo da estrela que foi uma das sensações dos anos 2000.

Sem a menor noção, seguidores criticaram a aparência do bebê e até levantaram a possibilidade de que ele tenha problemas de saúde. “Ele tem hidrocefalia?“, disse um. “Tem alguma coisa errada com a cabeça do bebê“, disparou outro. “Talvez eles estejam preocupados. Parece que o bebê tem hidrocefalia. Essa é uma condição muito séria”, disse outro. Há muitas críticas também fora de qualquer limite.

A empresária teve seu bebê com o marido, Carter Reum, por meio de uma barriga de aluguel em janeiro. Recentemente, ela falou sobre essa decisão de ser mãe no novo episódio do seu podcast, 'This is Paris'. "Sinto que minha vida foi invadida de muitas maneiras. Eu realmente senti que queria fazer essa jornada apenas conosco. Foi difícil manter isso privado porque estávamos muito empolgados e queríamos contar às nossas famílias, mas dá um nervoso porque, ao contar algo a uma pessoa, você sabe que ela contará isso a alguém e, de repente, isso estará [nos sites] TMZ ou Page Six", contou a socialite

Fonte: Revista Caras

