Filho de Marília Mendonça faz homenagem de Dia das Mães e comove a web

Na imagens, o pequeno Léo aparece cantando a música "You are my sunshine"

O filho de Marília Mendonça com o cantor Murilo Huff, de 3 anos de idade, emocionou os internautas após aparecer em um vídeo participando de uma homenagem do Dia das Mães. Dona Ruth, mãe da eterna "Rainha da Sofrência", publicou o registro nas redes sociais nesta quarta-feira (10).

Na imagens, o pequeno Léo aparece cantando a música "You are my sunshine", com uma plaquinha com o nome da avó escrito. Logo após a apresentação, o menino corre para abraçá-la. Na filmagem, é possível ver que a mãe da cantora também se emocionou muito.

"O céu recebeu a primeira apresentação do Leozinho pra mães", escreveu Dona Ruth na legenda. A publicação viralizou nas redes e emocionou os fãs da cantora, que acabaram revivendo o sentimento de sua perda.

"Esse vídeo me quebrou de tantas formas", escreveu um fã. "Marília merecia mais. Mais tempo, mais filhos, mais sucessos", desejou outro. "Cai em lágrimas!!! Com certeza a Dona Ruth lembrou da Marília quando era criança", escreveu um usuário no Twitter.

