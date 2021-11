Da Redação

Filho de Marília Mendonça encanta web ao lado do pai; veja

Nesta sexta-feira (19), Murilo Huff postou um vídeo no estilo boomerang com Léo, seu filho com Marília Mendonça. O garotinho, que completa 2 anos de idade em dezembro, aparece sorridente no colo do cantor.

O cantor e a rainha da sofrência, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro, tiveram um relacionamento de cerca de dois anos, que terminou em setembro. Murilo e a mãe de Marília, Ruth Moreira, entraram em um acordo e terão a guarda compartilhada do pequeno Léo, negando os boatos que estariam se desentendendo.

"Meu filho terá o amor de todos, e nunca nem passou pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz, porque estaremos aqui para proteger nosso menino", disse Huff.

Veja a publicação:

