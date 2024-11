Filho de Maguila alfineta os parentes durante o velório do pai

continua após publicidade

Um dos filhos de Maguila, Adenilson surpreendeu ao alfinetar os parentes durante o velório do corpo do pai na manhã desta sexta-feira, 25. Na hora de se despedir, ele conversou com a imprensa e defendeu a madrasta, Irani Pinheiro, que ficou viúva, e criticou os familiares que não foram ao velório.

“Até quando meu pai queria desistir, ela dava força para ele. Mesmo ele sendo durão e ignorante. E ela está aqui, enquanto muitos da família, que falavam dela, não”, disse ele, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Ele ainda completou: “Ela viu muitas coisas acontecerem que ninguém sabe. Quem aguentava meu pai era ela. Falava ‘vamos tomar remédio’, e ele não queria. ‘Para de lutar’, e ele não queria”.

Adenilson foi fotografado no velório ao lado de Irani e de outro filho de Maguila, Júnior. O ex-boxeador teve mais um filho, Edenilson, que vive no interior e estava no deslocamento para se despedir do pai.

Com informações de Caras

