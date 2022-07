Filho de Leonardo não é chamado para aniversário do pai

Da Redação

Pedro Leonardo foi um dos filhos que não compareceu ao aniversário do pai

O sertanejo Leonardo completou 59 anos na última segunda-feira (25) e a data foi celebrada na fazenda Talismã, propriedade do artista localizada em Goiás. A festa teria sido organizada pela mulher do cantor, Poliana Rocha, e, entre os seis filhos do cantor, estavam presentes Zé Felipe e Jéssica Costa.

Pedro Leonardo foi um dos filhos que não compareceu ao aniversário do pai e o que chamou atenção foi a justificativa da sua mulher, Thais Gebelein. Nas redes sociais, ela disse que eles não sabiam da comemoração.

“A gente não foi para a fazenda, tem um monte de gente perguntando. Não, nós não estamos lá. A gente não sabia que ia ter a comemoração, mas também estamos aqui no interior de São Paulo, é longe. Desejamos tudo de melhor para o Léo. É uma alegria sempre estar do lado dele, é sorriso, é muito gostoso, mas não é sempre que a gente consegue e está tudo bem, tudo em paz”, afirmou a nora de Leonardo em seu perfil do Instagram.

Thais acrescentou: “A gente deseja, mesmo de longe, todas as energias positivas, todas as bênçãos deste mundo e muita saúde para ele ficar aqui com a gente muitos e muitos anos.” Além de Zé Felipe, Jéssica e Pedro Leonardo, o cantor também é pai de João Guilherme, Matheus Vargas e Monyque Isabella.

As informações são do site da Jovem Pan.

