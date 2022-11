Filho de Julio Iglesias é acusado de machismo ao mostrar namorada

Da Redação

O cantor espanhol Júlio José Iglesias Jr., 49 anos, filho do também cantor Julio Iglesias, revelou a nova namorada, a brasileira Vivi Di Dominicio, de uma forma bastante inusitada nesta quinta-feira (17). A modelo apareceu na festa da joalharia Ghost, em Madrid, escondida por trás de um tecido prateado.

Após passar por uma passarela, ele tirou o pano da modelo, como se estivesse revelando um objeto ao público. Na sequência do gesto, Vivi posou sorridente para fotos e beijou o companheiro, assumindo publicamente o relacionamento, que começou há alguns meses.

A festa em que o casal estava foi organizada pela marca de joias "Ghost", que significa "fantasma" em inglês — por isso, a forma que o ele apresentou a namorada pode ser uma ação da marca. No entanto, nas redes sociais, o filho de Julio Iglesias foi acusado de sexismo.



A imprensa espanhola também criticou o gesto de Julio José e descreveu a revelação da namorada como "surreal", "degradante", "indigna". Comentários nas redes sociais também apelidaram o evento de "chá de revelação de namorada".

Vivi di Domenico tem 30 anos e é de Santo Antonio do Sudoeste, município do Paraná, e vive no México. Nas redes sociais, ela tem publicado fotos com o cantor espanhol desde outubro, mas o relacionamento começou há seis meses.

Antes de Vivi, Julio José Iglesias foi casado com Charisse Verhaert, com quem teve uma relação de 18 anos, oito dos quais casados. Ele se divorciou no início de 2021.

As informações são do site UOL.

Veja o momento:

Apresentação da nova namorada do filho do Júlio Iglesias, como se fosse um novo modelo automóvel no salão de Genebra, muito bem. Que #classe pic.twitter.com/sr6l1kwt7E — Nuno Rebelo (@RebeloNuno) November 20, 2022