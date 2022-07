Filho de Gretchen sofre acidente de carro na Bélgica

Da Redação

Gabriel Miranda sofreu um acidente de carro na Bélgica

Neste sábado (16), a cantora Gretchen contou em seu Instagram que seu filho, Gabriel Miranda, sofreu um acidente de carro na Bélgica. A artista afirmou que ele está bem e detalhou o estado de saúde de Miranda.

“Meu filho sofreu uma acidente na Bélgica, voltando de um show. O carro dele capotou, deu perda total. Ele já está em casa, está bem, só sofreu algumas escoriações. A gente é uma família muito blindada e forte. Somos protegidos por Deus. Vou pedir para ele gravar um vídeo para meus seguidores que estão preocupados”, disse Gretchen.

No vídeo feito por Gabriel, ele afirma que recebeu alta do hospital e está de repouso:

“Foi um susto. Carro é material, a gente consegue de novo. Importante é estar bem. Estou inteiro, tive alta e estou em repouso. Meu joelho está inchado e estou com alguns hematomas no corpo. Todos os envolvidos no acidente estão bem.”

Gretchen finalizou dizendo que vai para a França, onde Gabriel mora, daqui 10 dias. “Se vocês verem a foto do carro… Ele [Gabriel] é fênix. Ele ressurgiu das cinzas”, afirmou.

Com informações do Metrópoles.

