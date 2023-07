Filho de Fabiana Karla arranca elogios após aparição na TV; veja fotos

Siga o TNOnline no Google News

Fabiana Karla participou do "Encontro" na manhã desta quinta-feira (27), porém o que chamou atenção nas redes sociais foi a aparição do filho da atriz no programa. A beleza de Samuel, de 23 anos, chamou atenção dos internautas, que rasgaram elogios ao jovem nas redes sociais.

Samuel apareceu no programa virtualmente para prestar uma homenagem à mãe. Enquanto diversas fotos dos dois juntos eram exibidas no telão, o rapaz se declarava para a atriz.

“São muitos momentos que vão ficar guardados para sempre e só a gente sabe. Você é uma pessoa fantástica, continue sendo essa pessoa que nos inspira, e que quer ser um bom exemplo para os seres humanos”, disse o jovem, arrancando lágrimas de Fabiana.

A beleza de Samuel virou assunto e tomou conta das redes sociais, com muitos elogios dos internautas. “Socorro, o filho da Fabiana Karla é um gato”, apontou um telespectador. “Gente, e o filho da Fabiana Karla? Que lindo”, disse outra pessoa. “Fui ver o que estavam falando da Fabiana Karla e é o povo sedento pelo filho dela”, se divertiu outro internauta.





Fonte: Metrópoles.

