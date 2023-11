Filho de Cristiano recebe alta hospitalar após cirurgia no coração

Miguel, de apenas 5 meses, filho de Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, recebeu alta hospitalar após passar por uma cirurgia no coração. O bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallot, uma doença congênita caracterizada por má formação no músculo cardíaco, aorta e valva pulmonar. Paula Vaccari, esposa do sertanejo, comemorou a volta para casa do garotinho nas redes sociais.

“Meu Deus de promessas, Meu Deus de Milagres, eu só sei dar graças e louvores a todo momento. Tudo eu entreguei a Ele, confiei, orei sem cessar e esperei o tempo Dele e o nosso milagre está aqui, após 6 dias de cirurgia, recebemos alta para casa”, detalhou Paula, com uma sequência de vídeos e fotos no Instagram.

A esposa do cantor contou que ficou assustada com o pós-operatório. “Miguel, nosso coração valente, está com o coração a mil agora, pois Jesus concluiu o nosso milagre e operou na vida dele através das mãos dos médicos. Confesso que o pós cirúrgico assusta, mas com fé, meu esposo de mãos dadas comigo, e todas as orações que recebemos, me mantive de pé e forte para cuidar do nosso anjo”, completou.

Em suas redes sociais, Cristiano classificou o momento como “o dia mais feliz de nossas vidas”. “Eu não tenho como agradecer as orações de vocês e o carinho por minha família, o amor de vocês chegou ao Miguel e podem ter certeza, fortaleceu ainda mais ele”, escreveu.

O sertanejo ainda aproveitou para exaltar sua esposa. “Quero enaltecer a minha esposa, companheira e uma mãe sem igual, acompanhei seu sofrimento, sua angústia e desespero, e juntos fomos fortes, na fé e no amor. No segundo vídeo, o Miguel estava voltando da anestesia e muito debilitado, e o olhar dele, para essa mãe, traz paz, amor e segurança, ele transmitiu nesse olhar tudo que você representa pra ele como mãe”, disse.

*Com informações Metrópoles.

