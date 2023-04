Filho de Claudia Raia surge com look de cachorrinho e encanta web

Da Redação

Claudia Raia e Luca

A atriz Claudia Raia, de 56 anos, agitou as redes sociais nesta sexta-feira (28), ao mostrar uma nova foto do filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. A publicação foi feita nos stories do Instagram.

Com apenas dois meses de vida, o bebê apareceu nessa nova imagem postada pela mamãe coruja vestido com uma fantasia de cachorrinho. Raia escolheu usar um macacão temático para esquentar o filho nesse dia mais frio. “Bom dia vestido de au au!”, disse ela na legenda.

A roupinha deixou o mini herdeiro a coisa mais fofa do mundo! No Twitter, alguns fãs da atriz comentaram sobre a escolha do look e elogiaram o bebê. Vale lembrar que Claudia Raia engravidou de Luca aos 55 anos. Ela também é mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 20 anos.

Veja: fonte: Reprodução/Redes Sociais

