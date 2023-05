Filho de Claudia Raia, Luca, ganha festa luxuosa de batizado; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Luca tem três meses e foi batizado neste sábado

Luca, filho caçula de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello, foi batizado neste sábado (20) e a família se reuniu para comemorar a cerimônia em uma festa luxuosa.

continua após publicidade .

Imagens da festa foram compartilhadas pelo empresário Enzo Celulari, irmão de Luca, nos storyes do Instagram. A cerimônia aconteceu neste sábado, 20, e a família toda se reuniu para prestigiar a ocasião especial.

fonte: reprodução/instagram

continua após publicidade .

A gravidez de Claudia Raia foi uma das mais acompanhadas e comentadas de celebridades brasileiras nos últimos anos. Tendo dado à luz aos 56 anos, a atriz virou o centro das atenções ao expor seu dia a dia na gestação.

No entanto, nem tudo foi fácil e a famosa passou por momentos complicados no processo de gravidez, especialmente na reta final, onde chegou a sofrer com problemas de saúde e muito medo:

Siga o TNOnline no Google News