Filho de cantora de forró é encontrado morto pela família

O filho da cantora de forró Walkyria Santos, Lucas Santos, de 16 anos, foi encontrado morto pela família. Ela falou sobre o que a morte do jovem e culpou os haters pela tragédia.

A artista relatou que Lucas que foi achado por familiares sem vida em casa, em Natal (RN), e que ele teria tirado a própria vida após receber comentários maldosos por um vídeo que publicou na rede social TikTok . Walkyria, que foi vocalista da Banda Magníficos, é mãe também de Bruno, de 20 anos, e de Maria Flor, de 10.

Cantora fala sobre o que aconteceu:

"Hoje, dia 3 de agosto de 2021, eu perdi meu filho, uma dor que só quem sente vai entender. E isso é sobre o último post que eu havia feito, os comentários. Ele postou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas fossem achar engraçado, mas não acharam, como sempre as pessoas destilando ódio na internet. Como sempre as pessoas deixando comentários maldosos. Meu filho acabou tirando a vida. Eu estou desolada, eu estou acabada, eu estou sem chão", desabafou.

"Mas estou aqui como uma mãe pedindo para que vocês vigiem e fiquem alerta. Eu fiz o que pude. Ele já tinha mostrado sinais, eu já tinha levado a psicólogo, mas foi isso, foram só os comentários na internet, nesse TikTok nojento que fez (sic) que ele chegasse a esse ponto", disse ela. "Eu estou desolada. Que Deus conforte o coração da minha família e que vocês vigiem que a internet está doente", afirmou Valkyria, abraçando um casaco do filho.

Walkyria é ex-vocalista da banda Magníficos e um fenômeno do forró que acumula mais de 54 milhões de visualizações em suas músicas no YouTube. Vários famosos, entre eles, Xandy Avião e Solange Almeida, prestaram solidariedade a cantora.

