Filho de Arlindo Cruz volta a morar com o pai, após mãe assumir namoro

Arlindinho com o pai Arlindo Cruz.

Arlindinho revelou ter voltado a morar com o pai, Arlindo Cruz. Em um post no Instagram, publicado neste domingo (9/4) de Páscoa, o músico diz que a decisão tem lhe proporcionado “um aprendizado maravilhoso”.

“Às vezes quando somos jovens queremos sair de casa e dar nossos voos por ai, porem o prazer de te ver todos os dias e ainda me sentir protegido em seu colo, me relembra todos os dias a melhor sensação do mundo que é ser seu filho. Obrigado por ainda me ensinar e que Deus lhe abençoe sempre meu pai. Feliz Pascoa”, diz.

- LEIA MAIS: "Hora de pensar em mim": esposa de Arlindo Cruz assume novo namorado

O anúncio de Arlindinho ocorre meses após a mãe, Babi Cruz, anunciar que está vivendo um n0vo relacionamento com o empresário André Caetano. Babi, no entanto, deixou claro que continuaria cuidando do ex-marido. Ela, inclusive, continua morando com o sambista no Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Arlindo Cruz sofreu um AVC hemorrágico em 2017 que o deixou com sequelas. Ele já fez 17 cirurgias e requer cuidados especiais, com estrutura hospitalar em casa.

Com informações: Metrópoles

