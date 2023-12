Filho de Andressa Urach ganha R$ 60 mil para filmar a mãe

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primogênito da modelo Andressa Urach, Arthur Urach, revelou quanto ganha para ajudar a mãe na produção de conteúdo adulto. Segundo reportagem do site Metrópoles, ele revelou que ganha R$ 60 mil para fotografar e filmar os vídeos eróticos que a modelo compartilha nas plataformas on-line.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Andressa Urach revela que deixou prostituição para trás; entenda

“Recebo 10% do que ela ganha, é dinheiro. São R$ 60 mil”, revelou ao Fofocalizando, programa do SBT. Ele garantiu ainda que não vê problemas com o trabalho que executa.

continua após publicidade

“Estou ganhando muito dinheiro, por que eu me arrependeria? Podem falar o que quiserem, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta.”

Arthur pontuou ainda que existe muita parceria entre ele e a mãe no dia a dia. “É aquela relação que não se vê muito hoje em dia com muitas mães. Minha mãe sempre sai comigo, onde quer que ela vá, eu vou junto, seja como câmera, às vezes para gravar os conteúdos dela, ou para passear em um parque. Sempre somos nós dois”, garantiu.







Siga o TNOnline no Google News