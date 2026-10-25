Filho caçula do Vovô Anésio morre em grave acidente entre carro e caminhão

Maurício Fiori, filho caçula dos conhecidos personagens da internet Vovô Anésio e Vovó Elza, morreu na madrugada deste domingo (25) vítima de um grave acidente de trânsito. A fatalidade ocorreu após uma colisão envolvendo o carro em que ele estava e um caminhão.

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A informação foi confirmada por meio de uma nota oficial publicada nas redes sociais da família. O comunicado ressaltou o momento de luto e a dor redobrada enfrentada pela matriarca da família, que perdeu o filho mais novo pouco tempo após o falecimento de seu marido. Segundo a publicação, Vovó Elza já vinha sofrendo muito com a ausência do companheiro e agora precisará de acolhimento extra para atravessar esta nova tragédia.

No texto divulgado aos seguidores, a equipe e a família lamentaram a situação delicada. "Neste momento de profunda dor, é impossível não pensar na vovó Elza, que, em tão pouco tempo, precisou se despedir do companheiro de toda uma vida e agora enfrenta a perda de seu filho mais novo. Duas dores imensas, difíceis até de imaginar", informou a nota.

A postagem também fez um apelo ao público que acompanha a família, pedindo orações e força. A nota encerrou com mensagens de fé, desejando que Maurício encontre a paz ao lado de seu pai e que Vovó Elza receba o amparo necessário para suportar as perdas recentes.