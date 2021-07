Da Redação

Filho 04 de Bolsonaro quer ser influenciador digital

O filho 04 do presidente da República, Jair Renan Bolsonaro, está no elenco da 2ª edição do reality show Mansão Vix. O programa foi gravado entre os dias 23 e 26 de julho, em Guarapari, no Espírito Santo.

O reality é uma mistura de "Big Brother Brasil" e de "Férias com o Ex". Durante o programa o "04" ficou com uma influenciadora.

Na última terça-feira (27), o filho de Bolsonaro disse em uma live no Instagram que que ser influenciador digital e não pretende seguir a carreira política, como sua família. Veja:

Reality show

Durante a brincadeira verdade ou consequência, Renan perguntou para a blogueira Yasmin Salvatore quem ela teria pegado na casa. E ela respondeu: “Peguei você”.

No Instagram da blogueira, há vídeos dos dois na mansão, inclusive com cenas nas quais aparecem brinquedos sexuais.

A Mansão Vix não tem premiações nem eliminações dos participantes. São apenas realizados sorteios de kits de perfumaria e celulares. Tudo oferecido pelos patrocinadores. Lá dentro, provas e brincadeiras propostas pelos organizadores.

Além de Renan, mais outros 24 influenciadores digitais participaram do programa, sendo 10 homens heterossexuais, 10 mulheres heterossexuais e cinco pessoas da comunidade LGBTQIA+.

O programa é exibido por meio de uma página no Instagram.

Fonte: Metrópoles.