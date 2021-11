Da Redação

Filho 04 de Bolsonaro faz tatuagem de Naruto no braço

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente da República, divulgou em suas redes sociais uma foto mostrando sua tatuagem mais recente: o símbolo de Konoha, porém, com um risco em cima, que simboliza ninjas renegados desta vila. A imagem é do anime japonês Naruto.

O '04' já se autodenominou "Otaku", nome dado aos amantes de animes.

Em agosto, Jair Renan tatuou o rosto do pai. No Instagram, onde acumula 540 mil seguidores, ele compartilhou fotos da tatuagem e disse ser uma “homenagem” ao chefe do Executivo nacional.

A arte foi feita em um estúdio localizado em Goiânia (GO). Na legenda da publicação, Jair Renan escreveu a letra da música “Muito Orgulho, Meu Pai”, do músico Gabriel o Pensador.