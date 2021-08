Da Redação

Filho 04 de Bolsonaro é convidado para ser Mister Bumbum

Nesta quarta-feira (18), o filho '04' do presidente da República, Jair Renan Bolsonaro, recebeu uma proposta no Instagram para participar de um concurso. O filho mais novo do chefe do Executivo foi convidado para ser Mister Bumbum.

O '04' afirmou recentemente que não pretende seguir a carreira política, assim como o pai e os irmãos mais velhos, e prefere ser influenciador digital.

O perfil do concurso fez o convite a Renan em uma de suas fotos. “Temos te acompanhado de perto e achamos seu perfil incrível. Adoraríamos ter você como um dos candidatos do Mister Bumbum 2021, topa? Só não temos voto impresso por aqui", dizia a proposta.

Essa será a 1ª vez que a edição fará concursos para o gênero masculino, o “Mister Bumbum Brasil”. Serão 27 candidatos selecionados pela organização, um representando cada estado do país.

Renan já participou de um reality show, chamado Mansão Mix. Até o momento, o filho mais novo de Bolsonaro não se pronunciou sobre o caso.