Filhas gêmeas de Gugu comemoram aniversário de 20 anos

As filhas gêmeas de Gugu Liberato com Rose Miriam, Marina Liberato e Sofia Liberato, celebraram seu aniversário de 20 anos. Na rede social, elas compartilharam fotos da comemoração que fizeram nos últimos dias.

Morando nos EUA, as jovens montaram uma festinha com tema neon. A decoração foi feita com paineis em preto e detalhes de cores vibrantes. Cheia de estilo, a dupla apareceu sorridente no cenário montado para soprarem as velinhas e posaram ao lado da mãe.

"Amo compartilhar o aniversário com minha outra metade", escreveram ao exibirem os registros felizes. Nos comentários, os internautas desejaram tudo do melhor para as herdeiras do eterno apresentador. "Lindas", elogiaram em meio a vários parabéns.

Além delas, Gugu Liberato e Rose Miriam tiveram o primogênito João Augusto Liberato. Recentemente, ele completou 22 anos e apareceu comemorando ao lado da mãe, mesmo em meio a disputas judiciais após o falecimento do pai.

Fonte: Revista Caras

