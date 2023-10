Filhas do cantor Daniel roubam a cena em foto com o pai

O cantor Daniel agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 13, ao mostrar uma nova foto com suas três filhas, Lara, Luiza e Olívia, frutos do casamento com Aline de Pádua. O papai coruja aproveitou o feriadão para curtir a companhia das herdeiras e registrou um momento de brincadeiras com elas.

Na foto, pai e filhas apareceram fazendo caretas e mostraram o quanto as meninas já cresceram. “Meus presentes de Deus! Só gratidão”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram as filhas do cantor. “O príncipe e suas princesas”, disse um seguidor. “Que família linda”, afirmou outro. “Elas estão muito lindas, presente mais precioso e divino”, declarou mais um.

Ainda recentemente, a esposa do cantor Daniel chamou a atenção ao exibir sua barriga bem sarada em uma selfie no espelho. Usando roupa de ginástica, ela mostrou que recuperou a forma rapidamente após o nascimento da terceira filha.

Daniel e Aline Pádua completam 12 anos de casados: "Juntos somos mais fortes"

O cantor Daniel e Aline Pádua completaram 12 anos de casados em maio do ano passado. Para celebrar a data especial, Aline compartilhou no Instagram um vídeo com vários momentos ao lado do amado e das filhas do casal, e se declarou.

"São 12 anos de casados e 21 anos que nossa história começou... Já passamos por tantas coisas e com certeza aprendemos muito um com o outro", afirmou ela no começo da homenagem.

Aline agradeceu Daniel pela linda família que eles formaram. "Dividimos as alegrias e as dificuldades. Formamos essa família linda!!! Só posso te agradecer @cantordaniel por cada momento! Juntos somos mais fortes!!! Te amo pra sempre!", finalizou.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Família linda maravilhosa. Que Deus continue abençoando a união de vocês imensamente", disse uma seguidora. "Que casalzão!!! Deus abençoe a união de vocês e esta linda família!", comentou outra. "Casal abençoado. Que Deus abençoe vocês sempre. Parabéns", falou uma terceira.

Fonte: Revista caras

