Filhas de Glória Maria fazem rara aparição após a morte da mãe; veja

As jovens foram em um evento no Rio de Janeiro

Filhas da jornalista Glória Maria, as adolescentes Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, fizeram uma rara aparição em público após a morte da mãe. Na noite de quarta-feira (10), as meninas apareceram com looks elegantes em um evento no Rio de Janeiro.

Elas prestigiaram o Prêmio Sim À Igualdade Racial. Discretas com a vida pessoal, as meninas esbanjaram simpatia ao posarem para as fotos na entrada do evento. As duas optaram por vestidos na cor azul, mas cada uma com seu toque especial. Maria surgiu com um modelito azul claro e um lenço branco, e Laura apostou em um modelito com lantejoulas.

As duas quase não aparecem em público desde a morte da mãe em fevereiro deste ano em decorrência de metástases cerebrais. O tratamento parou de fazer efeito nos últimos dias de vida dela. A comunicadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019.

Veja as meninas no evento: fonte: Agnews

