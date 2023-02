Filhas de Gloria Maria falam pela primeira vez após a morte da mãe

Da Redação

Maria e Laura, filhas de Gloria Maria

Filhas da jornalista e apresentadora Gloria Maria, as jovens Maria, de 15 anos, e Laura, de 14 anos, emocionaram os telespectadores do Fantástico, da Globo, durante a primeira entrevista delas após a morte da mãe. A comunicadora faleceu na última quinta-feira, 2, após lutar contra metástases cerebrais. O velório dela aconteceu na sexta-feira, 5, e o corpo dela foi cremado na sequência. Agora, as filhas da jornalista apareceram na TV em uma homenagem para a mãe.

- LEIA MAIS: Morre na manhã desta quinta-feira (2) a jornalista Glória Maria

Na casa da família, as jovens falaram sobre o legado da mãe. “Ela era uma pessoa muito engraçada. Minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro. A gente deveria estar aqui para falar sobre ela e representar um pouco mais”, disse Maria.

Logo depois, ela contou de um hábito da mãe antes de viajar para suas reportagens. “Ela já foi para muito lugar que eu já quis ir. Sempre que ela viajava, ela pegava um batom. Ela viajava e a gente estava dormindo. Então, ela escrevia no espelho: 'mamãe foi viajar, eu te amo'. A gente ia no quarto dela e falava boa noite, e ela conversava com a gente sobre tudo, as viagens, os casos de racismo que ela já sofreu...”, relembrou Maria.

Durante a entrevista, Maria usou uma camiseta com a foto da mãe e a frase 'Seja você sua própria inspiração'. “Ela me deu essa camisa, eu usei uma vez aqui em casa e eu quis usar hoje. Essa frase é muito importante”, contou.

Por fim, as duas adolescentes leram cartas que escreveram sobre a mãe. Maria disse: “Eu escrevi um texto e eu queria ler para o Brasil saber mais sobre a minha mãe em relação a gente. 'A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez, com certeza não é para qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para ver eu e minha irmã felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó, e eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês”, afirmou.

Logo depois, Laura também leu um recado: “Eu também fiz uma carta para ela. 'Querida mãe, eu te amo muito. Eu quero ficar perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos, te amo, com amor, Laura'”.

Com informações: Revista Caras

