Filhas de ex-jogador Vampeta pedem à Justiça a prisão do pai; entenda

Filhas de Vampeta pediram à Justiça a prisão do pai por falta de pagamento de pensão alimentícia

As duas filhas de Vampeta pediram à Justiça a prisão do pai por falta de pagamento de pensão alimentícia por dois meses. As informações são do g1.

A Justiça não se manifestou sobre o pedido até última atualização desta reportagem. Segundo o que foi apurado pelo g1, os valores das parcelas iam de R$ 8.463 a R$ 12.092,67 e ficaram em atraso desde 8 de setembro de 2018, no caso que corre por Barueri.

Uma outra ação, de dezembro de 2018 e que corre pela 5ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo, cobra R$ 495 mil em dívidas alimentícias. Atualmente, as jovens têm 19 e 21 anos.

Na época, deveriam ser pagos R$ 61.893,37. Procurada, a defesa do ex-jogador encaminhou uma nota em que afirma que o ex-jogador "nunca deixou de arcar com sua responsabilidade afetiva ou financeira perante seus filhos".

"Cumpre a presente defesa informar que, o ex-atleta sempre cumpriu com o pagamento mensal de pensão alimentícia, Vampeta nunca deixou de arcar com sua responsabilidade afetiva e financeira perante seus filhos. Por fim, a defesa técnica esclarece, as providências legais estão sendo adotadas, com o fito de comprovar em juízo que o ex-atleta não obtém qualquer responsabilidade sobre supostos débitos", diz o comunicado.

O desdobramento da primeira ação, de quase R$ 500 mil em dívidas, ocorreu durante a pandemia, período em que prisões para devedores de pensões alimentícias foram suspensas pela Justiça. Como "conversão" da eventual prisão, a defesa das filhas pediu a penhora de um imóvel.

Em julho de 2022, o ex-atleta ofereceu para pagamento da dívida um apartamento com valor de cerca de R$ 650 mil. Contudo, nele estaria morando outra ex-mulher de Vampeta e, por isso, a proposta não foi aceita.

A defesa das jovens pediu, então, à Justiça que fosse encaminhado um ofício a uma rádio em São Paulo, para a qual o ex-atleta presta serviço, para que seja determinado o depósito do salário de Vampeta até o limite de R$ 495.646,99.

Conforme apurado, a “teimosinha”, ferramenta de bloqueio de dinheiro em conta bancária que foi liberada em abril de 2021 e permite a busca automática de valores nas contas do devedor, deverá ser usada.

