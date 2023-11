Filha única de Elizangela faz homenagem após a morte da mãe

A morte da atriz Elizangela (1954-2023) comoveu os fãs dela ao redor do Brasil e também a sua família. Tanto que a filha única dela, Marcelle Sampaio, prestou uma homenagem carinhosa nas redes sociais para se despedir da mãe. Ela fez um post confirmando a morte da mãe e falou sobre o que deseja para a mãe após sua passagem.

"Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle", contou.

Em outro trecho da mensagem, ela contou como será a despedida. "É com muita dor e com profundo pesar que informamos o falecimento da nossa grande atriz Elizangela, minha mãe. O velório ocorrerá no Crematório do Cemitério da Penitência, neste sábado (4) das 13h às 17h, na capela ecumênica 1 do cemitério vertical. A cerimônia de despedida da atriz será aberta ao público das 13h às 15h e reservada aos amigos e familiares das 15h às 17h, quando o corpo da Elizangela será encaminhado para cremação", declarou.

Fonte: Revista Caras.

