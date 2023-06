Filha do vocalista do Raça Negra processa pai e pede R$ 40 mil

Vocalista do Raça Negra, Luiz Carlos está sendo processado pela filha, Renata Francine Rodrigues da Silva, por danos morais. Ela pede R$ 40 mil no Tribunal de Justiça de São Paulo desde o fim de 2022.

continua após publicidade

Renata Francine seria fruto de um relacionamento de dois anos de Luiz Carlos com a mãe dela. Ela alega que o pai nunca prestou assistência financeira ou afetiva e teria entrado na Justiça para ter auxílio na criação da filha, que tem paralisia cerebral.

-LEIA MAIS: De biquíni fio-dental, Gretchen exibe corpão na internet: "Um ícone"

continua após publicidade

No processo, a Justiça sugere que a se faça um acordo, para ter “redução do desgaste emocional; redução do custo financeiro; garantia de privacidade e de sigilo; ciência imediata do resultado do processo”.

O cantor ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Com informações da Band

Siga o TNOnline no Google News