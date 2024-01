Filha de Virgínia, Maria Alice chama atenção em vídeo hilário; confira

Siga o TNOnline no Google News

A pequena Maria Alice de apenas 2 anos de idade, chamou a atenção em um vídeo cômico postado pela mãe dela, Virgínia Fonseca, nesta terça-feira (2) nas redes sociais. Confira abaixo.

Nas imagens, a filha primogênita de Zé Felipe aparece passeando no carro e, ao passarem por um pasto cheio de bois e vacas, a pequena começa a chama-los. No entanto, o que fez os internautas 'caírem na risada', foi o fato de ela nomear os animais com o nome dos familiares.

No vídeo é possível ouvir Maria Alice chamar por 'vovô Leo', 'vovó Poli', 'tio Matheus', entre outros.

