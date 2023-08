Filha de Virginia faz laser no bumbum aos 9 meses; mãe explica

A influenciadora Virginia Fonseca contou para os seguidores nesta quarta-feira (16) que a filha caçula, Maria Flor, passou por um procedimento a laser na região do bumbum.

Conforme conta a influenciadora, o processo ajuda nas assaduras que a bebê tem "por conta dos antibióticos que ela tomou recentemente".

Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto da herdeira com óculos de proteção e tranquilizou os fãs sobre a saúde dela.

"Mas está tudo tranquilo. A Florzinha é muito tranquila, né?", disse ela.

Recentemente, Virginia Fonseca comparou a semelhança da filha mais nova, Maria Flor, com o pai, no Dia dos Pais . De acordo com ela, “todos falam que a Florzinha parece com você, pai. Ela é linda e muito sorridente, ama comer e sem sombra de dúvidas comeria todas as sopas que você fazia pra mim quando era bebê”.

