Filha de Viih Tube passeia com sapatilha de luxo; saiba valor

Nesta quarta-feira (12), a pequena Lua di Felice, filha dos influenciadores digitais e ex-participantes do Big Brother Brasil, Eliezer e Viih Tube, deu seu primeiro passeio pelo shopping. Porém, um detalhe interessante chamou a atenção dos internautas.

“Primeiro passeio no shopping da minha pequena”, escreveu o papai babão em seus stories do Instagram. Na gravação, no entanto, o look da bebê de apenas três meses de vida foi o que mais chamou atenção. A sapatilha usada pela criança é de luxo.

Usando um conjunto de moletom preto e branco, os papais escolheram para completar o look uma sapatilha da marca Gucci Kids. A peça em questão é feita 100% em couro, com estampa do logo da marca, chegando a custar R$ 3.169,00.

