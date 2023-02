Filha de Viih Tube e Eliezer não terá sobrenome do pai; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O casal anunciou a gravidez em setembro de 2022

Eliezer veio às redes nesta terça-feira, 7/2, esclarecer o motivo pelo qual Lua, sua filha com Viih Tube, não levará seu sobrenome. O casal anunciou a gravidez em setembro de 2022 e desde então, vem compartilhando com os seguidores a evolução da gestação.

continua após publicidade .

O nome completo do ex-BBB 22 é Eliezer do Carmo Neto, enquanto o de Viih é Vitória de Felice Moraes.

"Vi que vocês questionaram bastante sobre não colocar meu sobrenome na Lua, mas fiquem em paz, essa foi uma decisão que partiu de mim. A Viih até insistiu para que eu colocasse, mas o nome dela será Lua Di Felice, que significa lua de felicidade."

continua após publicidade .

"O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade ou de felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: 'Ah, mas não meu nome.'"

Com informações, GSHOW

Siga o TNOnline no Google News