Filha de Mingau mostra rosto do pai pela 1ª vez após internação; veja

Na tarde desta quinta-feira (30), Isabella Aglio, filha do músico Mingau, mostrou pela primeira vez o rosto do pai, que segue na UTI após ser baleado na cabeça no começo de setembro. Nos stories do Instagram, a filha do baixista da banda 'Ultraje a Rigor' começou mostrando apenas a mão do pai. "Aqui toda vitória é muito comemorada", disse ela ao mostrar ele mexendo o dedo polegar.

Isa ainda contou que Mingau está tratando uma infecção pulmonar. "Ainda estamos na UTI combatendo uma infecção pulmonar. A ansiedade toma conta de mim, mas eu sei que o caminho é longo e preciso de paciência", contou a jovem, lembrando os seguidores sobre a vaquinha para ajudar a custear o tratamento do pai.

Depois, ela postou a primeira imagem do rosto do músico e falou sobre como está sendoesse período que ele está no hospital. "Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro... Estou fazendo tudo o que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo", escreveu.

