Filha de Edson Celulari dá show de fofura com o pai: "Não aguento"

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ator Edson Celulari explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta segunda-feira (27), ao compartilhar um novo vídeo com a filha caçula, Chiara, de 1 ano, fruto de seu casamento com a atriz Karin Roepke.

continua após publicidade

Na gravação publicada no feed do Instagram, o artista, que está no ar na novela Fuzuê, da TV Globo, interpretando o personagem Nero de Braga e Silva, mostra a menina sentada em seu colo, e aos poucos, ela dá um lindo sorriso e acena para a câmera.

- LEIA MAIS: Filho de Cristiano recebe alta hospitalar após cirurgia no coração

continua após publicidade

Ao compartilhar o vídeo com os seguidores, Edson, que também é pai de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20, de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia, se derreteu. "'O mundo gira e... o sorriso ilumina'", escreveu o ator na legenda da publicação.

Os internautas rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Ah que lindeza", disse o ator Luiz Fernando Guimarães. "Não aguento", confessou a atriz Fernanda Rodrigues. "Muito linda", escreveu uma seguidora. "Chiara está parecida demais com você, Edson", afirmou outra. "Uma verdadeira boneca... linda demais", falou uma fã.

Veja:

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News