Filha de Carla Perez e Xanddy assume namorada e família reage mal

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A família de Carla Perez e Xanddy Harmonia pode estar enfrentando um momento complicado. Pelo menos é o que garantem os boatos que estão circulando nesta terça-feira (13). A filha do casal teria assumido seu primeiro namoro e desagradado os pais.

continua após publicidade

Camilly Victória teria contado aos pais que está namorando uma mulher. A jovem mora ao lado da família em Orlando, na Flórida. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do IG, a família não reagiu bem à notícia.

- LEIA MAIS: Familiares pedem orações para influencer que teve corpo queimado

continua após publicidade

De acordo com o jornalista, como Carla e Xanddy são evangélicos, não teriam aceitado o amor da filha. O cantor teria sido o mais revoltado com o novo relacionamento. A eterna loira do grupo "É o Tchan" está tentando colocar panos quentes na polêmica e convencer o marido a aceitar o relacionamento da filha.

Até o momento, a jovem não publicou qualquer foto com a namorada nas redes sociais. O casal também não se pronunciou publicamente sobre os boatos que até então estão apenas circulando nos bastidores.





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News