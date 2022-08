Filha caçula de Juliano Cazarré volta para a UTI; saiba mais

Da Redação

A filha caçula do ator Juliano Cazarré com Leticia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, voltou a ser internada na UTI

A filha caçula do ator Juliano Cazarré com Leticia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, voltou a ser internada na UTI nesta semana. Leticia contou que a bebê apresentou baixa saturação e precisou ficar em observação e passar por um procedimento de cateterismo.

Nas redes sociais, ela mostrou uma foto com a filha no colo no hospital e contou sobre o susto que levaram com a bebê, que tinha recebido alta do hospital há alguns dias.

"Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou, começou a oscilar e nossos (super!) médicos @lilianlopesecokid @freire_r @josepedroda424 @lufonsecauol.com.br @rofitaroni ligaram o sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela de perto. Graças a Deus, porque ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem! Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho pra que ela aguentasse muitas horas em jejum, entubação, procedimento e extubação, agora nós duas só queremos ficar juntas e dormir…", disse ela. Veja:

