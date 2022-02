Da Redação

Festa tem espera por Rodrigo e previsões sobre o jogo

Na festa Jogos de ontem no "BBB 22" (TV Globo), não faltou animação, conversa sobre o jogo, beijo e claro, uma expectativa um tanto frustrada dos brothers: a espera pelo retorno de Rodrigo.

Grande parte dos confinados acreditavam que o paredão que eliminou Rodrigo Mussi era falso e, por isso, o gerente comercial retornaria a casa durante a festa. Ledo engano.

Rodrigo está mesmo eliminado do reality e a única pessoa diferente na casa foi um ninja da produção flagrado arrumando uma câmera durante a festa.

Embora alguns brothers tenham errado feio as suas previsões sobre o jogo, Arthur e Bárbara parecem estar bem por dento do que está acontecendo no game.

A sister se queixou de participar de uma edição flopada. Já o ator acertou em cheio: ele acredita que a edição pode estar fraca e que em breve entrará dois novos brothers. Na mosca!

Papo de jogo

Lucas foi o grande jogador da noite. O estudante de medicina não descansou enquanto não falou com três pessoas da casa sobre suas estratégias. O brother quer enfrentar Arthur no paredão e se auto definiu como revolucionário.

Como Tiago Abravanel defende: o 'jogo é a partir das relações', então a parte das 'DRs' vão entrar aqui na aba 'papo de jogo'. Eslô e Lina bateram um super papo e a pernambucana agradeceu pelos ensinamentos da cantora.

Lina ainda protagonizou uma DR daquelas com Douglas, os dois conversaram por muitas horas e, enfim, se abraçaram e parecem ter resolvido suas pendências.

Naiara também aconselhou Tiago Abravanel a 'não carregar os problemas alheios'. Eslô e Scooby bem que começaram discutir a relação também, mas acabaram decidindo deixar o papo para o dia seguinte.

Douglas se desculpou com Tiago pela discussão de mais cedo e, promoveu a reconciliação de Scooby e Arthur.

Beijão, dança e 'inimigos' do fim

Também rolou muito beijo! Além dos tradicionais casais Eslô e Lucas e Eliezer e Maria, a atriz teve um 'remember' com a cantora Linn da Quebrada e protagonizaram aquele beijão que só elas sabem.

Bandeira de paz também foi hasteada. Brunna, que no início do reality, nem cantava as músicas de Anitta, hoje se rendeu ao rebolado. A sister, esposa de Ludmilla, dançou todas das músicas de Anitta na festa.

Milagres acontecem: Bárbara, famosa por ir dormir bem cedo nas festas, hoje ficou até a última música, acompanhada de boa parte da casa. A festa acabou logo que amanheceu e os 'inimigos do fim' fizeram uma roda na sala para improvisar rimas.

COM INFORMAÇÕES, UOL