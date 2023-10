Festa de Novo Itacolomi terá Rick e Renner e Gian e Giovani

Novo Itacolomi, localizado no norte do Paraná, completou 33 anos de emancipação política em 28 de setembro e para comemorar, a prefeitura organizou uma grande festa com atrações de renome nacional. A festa começa na sexta-feira (3/10) com grande show da dupla Rick e Renner e no sábado (4/10) será a vez dos sertanejos Gian e Giovani subirem ao palco.

Também no sábado terá apresentação da cantora Lays Favorito a partir das 23 horas. No domingo, o grupo As Cores do Samba encerram as atrações artísticas. A programação também inclui rodeio todos os dias além do tradicional almoço que será servido no domingo.

Foto por divulgação

