Festa de 2 anos do Cris: 'Não tinha verba para o Allianz?'; veja vídeo

O pequeno Cris, filho de Bianca Andrade e Bruno Carneiro, mais conhecido como Fred do Desimpedidos, completou 2 aninhos neste último sábado (15). A festa, em comemoração desta data especial, aconteceu na casa de Bianca, dona da empresa Boca Rosa Beauty.

O tema escolhido foi safari, com a presença de Mickey e Minnie. Contou com show acústico de familiares do pequeno, onde ele aparece cantando em seu microfone, encantando os seguidores do ex-casal, Bianca e Fred.

Um vídeo icônico sobre a festa, ‘arrancou’ risadas dos internautas neste fim de semana, divulgado nas redes sociais dos papais. Reações, caras e bocas do herdeiro conquistaram a web, incluindo a legenda sensacional do vídeo abaixo.

Apesar de não estarem mais juntos, Boca Rosa e Fred têm uma convivência saudável e feliz, principalmente pelo pequeno Cris.



